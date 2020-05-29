Песков объяснил появление бороды

https://static.news.ru/photo/0d98014c-a1de-11ea-8c27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что борода у него появилась из-за коронавируса.

На время коронавируса. Никакой это не имидж. Просто не брился! — рассказал Песков журналистам РИА Новости.

NEWS.ru писал, что супруга Пескова Татьяна Навка опубликовала видеозапись в Instagram, где пресс-секретарь президента запечатлён с бородой. Навка объяснила, что её муж не дождётся открытия парикмахерских. Она добавила, что их дочь Надя «требует вернуть прежний облик папы».

Ранее старшая дочь чиновника Елизавета Пескова сделала в Instagram маску с усами отца. Девушка опубликовала видео, на котором «примеряет» усы на себе, на отце и на его жене Татьяне Навке.