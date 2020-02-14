https://static.news.ru/photo/0d5d1628-4f17-11ea-b302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос о необходимости рекомендовать российским туристам отказаться от поездок в Турцию или ввести ограничения в Министерство иностранных дел.

Это вопрос к Министерству иностранных дел <...>, но каких-то в настоящий момент индикаций в эту сторону нет, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Россия и Турция продолжают тесно взаимодействовать по ситуации в сирийском Идлибе. Представитель Кремля заверил, что общаются не только президенты двух стран, но и военные. Также происходит обмен делегациями на экспертном уровне.