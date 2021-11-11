Песков не исключил введения новых антиковидных мер

Введение дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса на федеральном уровне пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что к дополнительным антиковидным мерам может привести недостижение коллективного иммунитета к инфекции, передаёт РИА Новости.

Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших, растущее количество госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции — и будут дополнительные меры, — сказал Песков.

По его словам, решение о целесообразности дополнительных мер будут принимать регионы. Песков отметил, что введение ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции пока не планируется на федеральном уровне.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% необходимо вакцинировать около 22 млн россиян и ревакцинировать порядка 9 млн за месяц. По её данным, сейчас показатель коллективного иммунитета достигает 48,4%. По нему лидируют Республика Тыва, Подмосковье, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.