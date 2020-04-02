Песков назвал условия сокращения нерабочих дней в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что потребность в введении нерабочих дней в России пропадёт тогда, когда исчезнет угроза коронавируса.
Накануне, 2 апреля, российский лидер Владимир Путин заявил, что нерабочие дни в стране будут продлены до 30 апреля с сохранением зарплаты.
Как только угроза исчезнет или будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, исчезнет необходимость этого режима, — сказал Песков.
Пресс-секретарь также призвал отметить важность наделения глав субъектов РФ дополнительными полномочиями, благодаря которым они смогут самостоятельно регулировать введение мер в своих регионах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал действия президента России Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса.
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