Песков назвал условия сокращения нерабочих дней в стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилым людям во время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса стоит меньше смотреть телевизор. Вместо этого им предлагают заняться прослушиванием аудиокниг или чтением обычных.

Такой совет дала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова. По словам эксперта, сократить время просмотра телевизора у пожилых людей надо для того,...