Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменений в планах о проведении парада Победы 9 мая из-за распространения коронавирусной инфекции нет.
Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится, — отметил представитель Кремля.
О своём намерении посетить Москву в День Победы уже заявили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Чехии Милош Земан. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, пока посетить Россию не планирует.
Ранее NEWS.ru писал, что власти России изучают возможность отмены парада Победы в Москве 9 мая из-за распространения коронавируса.
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