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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал депутатам повести свои короткие отпуска в самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом.

У нас с вами должны были быть плановые короткие отпуска с 16 апреля, отпуска необходимо провести в режиме самоизоляции, — сказал он. Спикер также отметил, что современные технологии позволят депутатам...