Песков: из перечня поручений Путина уберут законопроект о QR-кодах

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Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в Чувашии. Произошло это в конце прошлой недели. Об этом заявил глава региона Олег Николаев, сообщает портал pg21.ru.

Штамм «омикрон» охватывает всё больше регионов. К сожалению, к концу недели и в Чувашской Республике мы зафиксировали появление штамма «омикрон», — сказал Николаев. По словам руководителя региона, новый штамм будет...