18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Песков: из перечня поручений Путина уберут законопроект о QR-кодах

12:15, 17 января 2022
Песков: из перечня поручений Путина уберут законопроект о QR-кодах Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Из перечня поручений президента России Владимира Путина будет убран законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По его словам, такое решение вызвано изменением эпидситуации в стране. Ранее о решении отложить второе чтение инициативы заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Связано это с тем, что изменились эпидемиологические обстоятельства, что было спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения этой болезни и новым протеканием этой болезни у большинства инфицированных. Эти первые и вторые пункты [поручений] будем аннулировать, — сказал Песков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет отправлен на доработку. Вопросы по инициативе планировалось обсудить 17 января. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, второе чтение документа отложено из-за «высокой неопределённости» развития эпидемиологической ситуации.


 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео