Песков: из перечня поручений Путина уберут законопроект о QR-кодах
Анна Акимова
Анна Акимова
12:15, 17 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Из перечня поручений президента России Владимира Путина будет убран законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По его словам, такое решение вызвано изменением эпидситуации в стране. Ранее о решении отложить второе чтение инициативы заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Связано это с тем, что изменились эпидемиологические обстоятельства, что было спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения этой болезни и новым протеканием этой болезни у большинства инфицированных. Эти первые и вторые пункты [поручений] будем аннулировать, — сказал Песков.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет отправлен на доработку. Вопросы по инициативе планировалось обсудить 17 января. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, второе чтение документа отложено из-за «высокой неопределённости» развития эпидемиологической ситуации.