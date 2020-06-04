Песков: COVID-19 не создаст проблем во время голосования по Конституции

Ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России улучшилась. Власти не ожидают проблем с организацией голосования по поправкам в Конституцию страны, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что наивысшим приоритетом для руководства РФ являются здоровье и безопасность граждан,
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию лидер поручил провести 1 июля 2020 года.
Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены.
Ранее стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ. Предположительно, подготовка к обращению уже началась в Кремле, писал NEWS.ru.
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