Песков: COVID-19 не создаст проблем во время голосования по Конституции

https://static.news.ru/photo/5041d592-a64b-11ea-a1f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России улучшилась. Власти не ожидают проблем с организацией голосования по поправкам в Конституцию страны, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что наивысшим приоритетом для руководства РФ являются здоровье и безопасность граждан, пишет ТАСС.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию лидер поручил провести 1 июля 2020 года.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены.

Ранее стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ. Предположительно, подготовка к обращению уже началась в Кремле, писал NEWS.ru.