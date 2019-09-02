Первый и единственный президент Республики Крым Юрий Мешков перенёс инсульт на отдыхе в Турции.
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Должность президента Республики Крым, находящейся в составе Украины, формально существовала с 1992 года. В 1994 году президентом был избран Юрий Мешков. Верховная рада в результате конституционной реформы в 1995 году переименовала Республику Крым в Автономную Республику Крым и упразднила президентский пост.
Ранее News.ru сообщал, что с начала 2019 года крымский полуостров посетило почти шесть миллионов туристов.