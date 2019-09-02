https://static.news.ru/photo/cdaa8110-cd9c-11e9-a914-fa163e074e61_660.jpg Юрий Мешков Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Первый и единственный президент Республики Крым Юрий Мешков перенёс инсульт на отдыхе в Турции.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на информацию от бывшего депутата крымского парламента Вадима Мордашова, 73-летнему Мешкову стало плохо, когда он находился в Турции на отдыхе с женой. Местные врачи диагностировали инсульт. Экс-президента ввели в искусственную кому, представители российского посольства обсуждают с медиками возможную транспортировку Мешкова в Россию.

Должность президента Республики Крым, находящейся в составе Украины, формально существовала с 1992 года. В 1994 году президентом был избран Юрий Мешков. Верховная рада в результате конституционной реформы в 1995 году переименовала Республику Крым в Автономную Республику Крым и упразднила президентский пост.

Ранее News.ru сообщал, что с начала 2019 года крымский полуостров посетило почти шесть миллионов туристов.