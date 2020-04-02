Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Саратовской области

12:47, 03 апреля 2020 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти сообщили о смерти первого пациента с коронавирусной инфекцией в Саратовской области.

Больной скончался от сопутствующих тяжёлых и длительных заболеваний, при этом коронавирус у него был подтверждён, — сообщает ТАСС со ссылкой на областной минздрав.

В Саратовской области COVID-19 был диагностирован у 19 человек, один пациент излечился.

Всего в России коронавирусом заболели 4149 человек, 281 пациент выздоровел, 34 человека скончались. На Москву приходится 2923 случая заболевания, 168 человек вылечились, скончались 20 пациентов.

Семейный психолог считает, что детям необходимо рассказывать о серьёзных последствиях заражения коронавирусом, в том числе разговаривать с ними о возможной смерти пожилых родственников, если они будут инфицированы. Об этом писал NEWS.ru.

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