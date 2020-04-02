Первый пациент с коронавирусом умер в Саратовской области

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Во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа не стоит использовать в качестве платёжного средства наличные деньги. Дело в том, что купюры могут быть переносчиками вирусов и бактерий. Об этом 3 апреля предупредили специалисты Роскачества.

По словам экспертов, в период пандемии общество стало гораздо внимательнее относиться к вопросам личной гигиены. Теперь стоит подумать не только о состоянии рук, но и о том, что в эти...