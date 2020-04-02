Первый пациент с коронавирусом умер в Саратовской области

https://static.news.ru/photo/a7bc5892-7590-11ea-b46e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти сообщили о смерти первого пациента с коронавирусной инфекцией в Саратовской области.
Больной скончался от сопутствующих тяжёлых и длительных заболеваний, при этом коронавирус у него был подтверждён, — сообщает ТАСС со ссылкой на областной минздрав.
В Саратовской области COVID-19 был диагностирован у 19 человек, один пациент излечился.
Всего в России коронавирусом заболели 4149 человек, 281 пациент выздоровел, 34 человека скончались. На Москву приходится 2923 случая заболевания, 168 человек вылечились, скончались 20 пациентов.
Семейный психолог считает, что детям необходимо рассказывать о серьёзных последствиях заражения коронавирусом, в том числе разговаривать с ними о возможной смерти пожилых родственников, если они будут инфицированы. Об этом писал NEWS.ru.