Первый канал назвал свой главный проект 2021 года

Первый канал назвал свой главный проект 2021 годаПервый канал: главным проектом 2021 года стал «Вызов» с Пересильд и Шипенко
Главным проектом Первого канала в 2021 году стал «Вызов» с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко. Этот запуск в космос первого в мире киноэкипажа победил в номинации «Прорыв года» Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards 2021, сообщает пресс-служба телеканала.
Шипенко и Пересильд стали «Культурными героями — 2021» по версии редакции газеты «Ведомости», также Юлия Пересильд оказалась самой популярной актрисой 2021 года по версии КиноMail.ru.
Сериалом года стала «Угрюм-река» по одноимённому роману Вячеслава Шишкова. Обсуждением года — «Евровидение» и певица Манижа: она вошла топ-5 Google в категории «Люди» и на её песню был снят итоговый ролик «Год в поиске».
В номинации «Юбилей»
Также на Первом канале был запущен постоянный проект адресной помощи «Всем миром», за полгода он собрал 110 млн рублей.
Ранее россияне признали Первый канал СМИ года — по данным опроса ВЦИОМа. Среди самых популярных телепередач россияне выделили «Голос», «60 минут» и «Поле чудес». В рейтинге журналистов года лидирует Владимир Соловьёв, следом за ним идёт Юрий Дудь, а третье место делят между собой Ольга Скабеева, Ксения Собчак, Андрей Караулов и Алексей Пивоваров.