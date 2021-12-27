Первый канал назвал свой главный проект 2021 года

Главным проектом Первого канала в 2021 году стал «Вызов» с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко. Этот запуск в космос первого в мире киноэкипажа победил в номинации «Прорыв года» Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards 2021, сообщает пресс-служба телеканала.

Шипенко и Пересильд стали «Культурными героями — 2021» по версии редакции газеты «Ведомости», также Юлия Пересильд оказалась самой популярной актрисой 2021 года по версии КиноMail.ru.

Сериалом года стала «Угрюм-река» по одноимённому роману Вячеслава Шишкова. Обсуждением года — «Евровидение» и певица Манижа: она вошла топ-5 Google в категории «Люди» и на её песню был снят итоговый ролик «Год в поиске».

В номинации «Юбилей» победило телешоу «Голос», а актёром года оказался Алексей Филимонов, исполнивший роль певца Александра Вертинского.

Также на Первом канале был запущен постоянный проект адресной помощи «Всем миром», за полгода он собрал 110 млн рублей.

Ранее россияне признали Первый канал СМИ года — по данным опроса ВЦИОМа. Среди самых популярных телепередач россияне выделили «Голос», «60 минут» и «Поле чудес». В рейтинге журналистов года лидирует Владимир Соловьёв, следом за ним идёт Юрий Дудь, а третье место делят между собой Ольга Скабеева, Ксения Собчак, Андрей Караулов и Алексей Пивоваров.