Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью народной артистки СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.
Изменения в сетке Первого канала. Сегодня в 00:10 — программа «На ночь глядя» с Галиной Волчек. Завтра (27 декабря. — NEWS.ru) в 12:15 — программа «Наедине со всеми» с Галиной Волчек. В субботу (28 декабря. — NEWS.ru) в 10:10 — фильм «Памяти Галины Волчек», — отмечается в сообщении пресс-службы канала в
Как ранее писал NEWS.ru, в московской больнице в возрасте 86 лет скончалась Галина Волчек. В театре «Современник» подтвердили смерть художественного руководителя. 24 декабря артистку госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние Волчек, однако позже ей снова стало хуже.
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