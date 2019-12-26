Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Правительство России планирует отменить запрет на использование автобусов старше 10 лет для перевозки детей. Это касается транспортных средств категории М3, которые весят более пяти тонн.

Сообщается, что автобусы должны будут отвечать строгим техническим требованиям, в частности, на них должны быть установлены тахографы и системы ГЛОНАСС. Основным условием безопасной эксплуатации автобуса является его техническое состояние, для...