«Первые сигналы уже имеем»: иностранцы почувствовали «охлаждение» сим-карт

Проблемы, связанные с вводом в России «периода охлаждения» сим-карт, уже начали затрагивать туристическую отрасль, сообщил NEWS.ru президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, первый негативный сигнал отрасль получила в первые дни действия новых правил.

Безусловно, проблема есть, с ней отрасль уже сталкивается. Пока сложно говорить о полном объеме проблем, которые мы получим, но первый сигнал мы уже имеем, — отметил Уманский.

Глава РСТ подчеркнул, что организованные туристы, приезжающие через туроператоров, в большинстве случаев не остаются без помощи принимающих компаний. Однако самостоятельные путешественники оказываются один на один с ситуацией, когда их российская сим-карта заблокирована и нет возможности вызвать такси, совершить платеж или связаться с близкими.

Здесь необходимо оперативно создавать сервисы, которые помогут туристам решать базовые задачи — от вызова такси до получения доступа к средствам, — добавил Уманский.

Ранее аналитик Денис Кусков сообщил, что россияне начали массово жаловаться на проблемы со связью после запуска «периода охлаждения» для сим-карт. По его словам, люди не могут перейти по ссылке для подтверждения личности и остаются без связи, что мешает вызвать такси или сообщить о прилете родственникам.