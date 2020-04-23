Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Самарской области

https://static.news.ru/photo/7d7a8666-8595-11ea-beba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самарской области умер первый пациент, инфицированный коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

В области первый летальный случай. Скончался мужчина 74 лет, у которого были онкологическое заболевание и сахарный диабет, — сообщил руководитель субъекта страны в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что в Липецкой области 18 апреля зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По его данным, женщина 1963 года рождения умерла в областной инфекционной больнице в Чаплыгинском районе.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.