Пермские власти накажут детей за сообщения о плохой связи в деревне

https://static.news.ru/photo/3bc9fbfa-9122-11ea-be69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети и учительница из деревни Новопетровка Пермского края заявили о проблемах со связью, которые усложняют образовательный процесс в дистанционном формате. Местное управление образования планирует наказать их.

Малыши рассказали телеканалу «Звезда», что для отправки домашнего задания им приходится забираться на телевизионную вышку. Преподаватель Маргарита Хабибрахманова подтвердила журналистам наличие проблем со связью.

Руководитель регионального управления образования Светлана Мартынюк пообещала поставить школьников на учёт в «группу риска», а родителей обвинила в том, что они осознанно подвергают своих детей опасности, передаёт 59.ru. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут учительницу.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса оказала мощное воздействие на всё российское (и мировое) образование — от дошкольного до послевузовского. Последствия COVID-19 будут ещё долго оказывать влияние, а школьники и студенты на всю жизнь запомнят, что с ними происходило в эти дни.