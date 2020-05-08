Пермские власти накажут детей за сообщения о плохой связи в деревне

Дети и учительница из деревни Новопетровка Пермского края заявили о проблемах со связью, которые усложняют образовательный процесс в дистанционном формате. Местное управление образования планирует наказать их.
Малыши
Руководитель регионального управления образования Светлана Мартынюк пообещала поставить школьников на учёт в «группу риска», а родителей обвинила в том, что они осознанно подвергают своих детей опасности,
Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса оказала мощное воздействие на всё российское (и мировое) образование — от дошкольного до послевузовского. Последствия COVID-19 будут ещё долго оказывать влияние, а школьники и студенты на всю жизнь запомнят, что с ними происходило в эти дни.
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