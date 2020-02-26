https://static.news.ru/photo/92d92878-5890-11ea-9ab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование масленицы в детском саду «Гармония» в Перми прошло с песней, поминающей алкоголь. Глава дошкольного учреждения издал указ о проведении служебной проверки.

К причастным могут быть применены дисциплинарные меры, рассказали журналистам Ura.ru в пресс-службе городской администрации.

О необычном способе отметить праздник в детсаду рассказали пользователи социальных сетей.

Маслена Масленица, весело резвились. Водка, пиво и вино — в общем, отравились, — пели дети.

NEWS.ru ранее писал, что жительница Воронежа отсудила у детского сада 600 тысяч рублей. Её ребёнка облили горячим компотом. Инцидент произошёл в апреле 2017 года, когда воспитательница детсада столкнулась с сотрудницей учреждения. У последней в руках была кастрюля компота. Больше литра напитка вылилось на ребёнка. Шестилетняя девочка пробыла в больнице два месяца и перенесла одну операцию.