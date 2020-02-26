Празднование масленицы в детском саду «Гармония» в Перми прошло с песней, поминающей алкоголь. Глава дошкольного учреждения издал указ о проведении служебной проверки.
К причастным могут быть применены дисциплинарные меры,
О необычном способе отметить праздник в детсаду рассказали пользователи социальных сетей.
Маслена Масленица, весело резвились. Водка, пиво и вино — в общем, отравились, — пели дети.
NEWS.ru ранее писал, что жительница Воронежа отсудила у детского сада 600 тысяч рублей. Её ребёнка облили горячим компотом. Инцидент произошёл в апреле 2017 года, когда воспитательница детсада столкнулась с сотрудницей учреждения. У последней в руках была кастрюля компота. Больше литра напитка вылилось на ребёнка. Шестилетняя девочка пробыла в больнице два месяца и перенесла одну операцию.
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