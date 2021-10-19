Перевязанные георгиевскими ленточками мешки стали поводом для проверки СК

Следователи начали проверку после появления сообщений в СМИ о том, что в Горно-Алтайске рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими ленточками. Силовики планируют выяснить все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте алтайского СУ СК.

Выявлена публикация <...> с фотографиями и видеороликами, на которых запечатлено использование рабочими георгиевской ленты для перевязки строительных мешков с песком при осуществлении ремонта, — говорится в сообщении ведомства.

Мешки нашли у дома 2 по улице Сухова, это здание сейчас ремонтируется. По информации Altapress, впервые фотографию опубликовала у себя в Instagram местная жительница.

Ребят, нам не нужны войны и экспансии, мы сами уничтожаем свою честь и гордость, — написала она.

Ранее в Челябинской области арестовали 40-летнего мужчину за повреждение Вечного огня, с помощью которого бездомный сушил носки. Теперь его обвиняют в реабилитации нацизма .Миасский городской суд отправил бомжа под арест на два месяца