Перепись населения в труднодоступных районах завершится в июне 2021 года

https://static.news.ru/photo/7edee810-0adf-11eb-ba4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах, которая началась в октябре, завершится в июне 2021 года. Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

Он отметил, что ведомство широко использует цифровые технологии, которые позволяют существенно ускорить сбор и обработку информации, передаёт РИА Новости.

Основной этап переписи у нас пройдёт в апреле следующего года. Перепись в труднодоступных районах мы завершим в июне следующего года, а уже в октябре мы опубликуем первые результаты, — рассказал Малков.

Всероссийская перепись населения впервые пройдёт в многоканальном формате — любой гражданин сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролёров с электронными планшетами.

Основной этап первоначально планировался на октябрь 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на апрель 2021-го. Тем не менее в октябре стартовал первый этап переписи в труднодоступных районах Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа, Тюменской и Томской областей, писал NEWS.ru.