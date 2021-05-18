Путина попросили перенести перепись населения на октябрь

https://static.news.ru/photo/dc6bfa70-b892-11eb-bc0b-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Всероссийская перепись населения может быть перенесена на октябрь. С такой инициативой выступил зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он попросил президента Владимира Путина учесть факторы, которые могут повлиять это мероприятие, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что перепись, запланированная на август-сентябрь, пересекается с избирательной кампанией в Госдуму, которая начнётся в июне и продлится до сентября. По мнению сенатора, население будет раздражать, если агитаторы и переписчики будут ходить по домам одновременно.

В этой связи просим вашего поручения о переносе переписи населения на октябрь. Выборы к этому времени уже пройдут, и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы, — обратился Турчак к президенту Владимиру Путину.

Глава государства обещал рассмотреть данный вопрос.

Ранее руководитель Росстата Павел Малков заявил, что Всероссийская перепись населения впервые будет проходить с использованием технологии «больших данных» (big data). По его словам, это будет эксперимент.