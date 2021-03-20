Пензенского губернатора Белозерцева этапировали в Москву

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Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении крупной взятки, этапировали в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Белозерцев доставлен в Москву. Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке. Утром с ним и другими фигурантами дела продолжатся следственные действия в Главном следственном управлении СК РФ, — приводит агентство слова собеседника.

Он добавил, что следователь завтра также будет ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения в отношении Белозерцева в виде заключения под стражу. По словам источника, губернатор находился в разработке долгое время, его коррупционная деятельность документировалась правоохранительными органами. Белозерцеву и Шпигелю может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал NEWS.ru, Иван Белозерцев вместе с соучастниками был задержан по делу о взяточничестве. Взятки передавались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.