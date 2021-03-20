Пензенского губернатора Белозерцева переведут в московский ИВС

https://static.news.ru/photo/6b50c57e-8a65-11eb-a3d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный ранее по подозрению в получении крупной взятки, будет этапирован в Москву и помещён в ИВС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером в воскресенье, ближе к ночи, доставят в Москву и поместят в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения, — цитирует агентство собеседника.

Как писал NEWS.ru, Иван Белозерцев вместе с соучастниками был задержан по делу о взяточничестве. Взятки передавались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

По предварительным данным, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

Позднее стало известно, что Белозерцев мог получить взятку не только в виде денег, но и в виде наручных часов Breguet за 5,75 млн рублей и автомобиля Mercedes-Benz.