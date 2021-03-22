Пензенского губернатора Белозерцева доставили в суд

https://static.news.ru/photo/145e659e-8af3-11eb-8a18-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемого во взяточничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов дела доставили в Басманный суд Москвы. Заседание, на котором будет решаться вопрос об их аресте, должно начаться в ближайшее время.

Чиновника и других обвиняемых — главу группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супругу Евгению, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Фёдора Федотова — привезли в суд в автозаке, в здание их провели под конвоем. Усиленные меры безопасности при этом не предпринимались, сообщает ТАСС. Заседание суда будет закрытым.

Указанным лицам предъявлены обвинения по статьям о даче и получении взятки, а также о посредничестве во взятках. По версии следствия, Белозерцев в 2020 году получил от Шпигеля и Колоскова более 31 млн рублей за предоставление «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

При обыске по месту жительства чиновника были обнаружены запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекция дорогих часов и другие предметы роскоши.

Как писал NEWS.ru, губернатор и остальные фигуранты дела отказались признавать свою вину. В отношении Белозерцева ещё продолжаются следственные действия.