Пенсионные удостоверения станут пластиковыми

https://static.news.ru/photo/bec6d700-e89c-11e9-9cc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gynzanov/Global Look Press

Министерство труда и социальной защиты разработало проект введения пенсионного удостоверения нового образца. Оно будет в виде пластиковой карточки, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

О предстоящем нововведении он уведомил сенаторов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Министр отметил, что документ будет «возможной опцией» для граждан. Выдавать его будут в Пенсионном фонде России (ПФР).

Пенсионное удостоверение будет выглядеть как пластиковая карта, её можно будет получать по желанию нашими пенсионерами в отделениях ПФР, — цитирует Котякова ТАСС.

Глава Минтруда уточнил, что сейчас проект проходит межведомственное согласование и в ближайшее время будет отправлен в министерство юстиции.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ПФР сообщили о запуске пилотного проекта — цифровой социальной карты. Она будет выполнять функции пенсионного удостоверения.