Пенсионные удостоверения станут пластиковыми

Министерство труда и социальной защиты разработало проект введения пенсионного удостоверения нового образца. Оно будет в виде пластиковой карточки, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
О предстоящем нововведении он уведомил сенаторов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Министр отметил, что документ будет «возможной опцией» для граждан. Выдавать его будут в Пенсионном фонде России (ПФР).
Пенсионное удостоверение будет выглядеть как пластиковая карта, её можно будет получать по желанию нашими пенсионерами в отделениях ПФР, —
цитируетКотякова ТАСС.
Глава Минтруда уточнил, что сейчас проект проходит межведомственное согласование и в ближайшее время будет отправлен в министерство юстиции.
Ранее, как писал NEWS.ru, в ПФР сообщили о запуске пилотного проекта — цифровой социальной карты. Она будет выполнять функции пенсионного удостоверения.
Добавьте наши новости в избранные источники