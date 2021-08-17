Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о возвращении старого пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в КПРФ считают, что установка пенсионного возраста на нынешней границе влечёт рост смертности пожилых людей и ухудшает их здоровье, при этом не снижает должным образом нагрузку на бюджет. Депутат от КПРФ и один из соавторов законопроекта Алексей Куринный в интервью NEWS.ru объяснил, как лучше решить проблему уменьшающегося числа рабочих и увеличивающего количества пенсионеров, а также рассказал, как документ может пройти в единороссовском парламенте и почему коронавирус сэкономил больше средств Пенсионного фонда, чем реформа.

Алексей Куринный Сергей Булкин/NEWS.ru

— Почем вы и другие коммунисты решил внести этот законопроект?

— Пенсионная реформа провалилась абсолютно. Она не выполнила ни одну функцию, из тех, что на неё возлагались. Не получилось ни экономии бюджета, ни увеличения пенсии. В итоге и сбалансированность пенсионного фонда также не осуществилась. Пенсионная реформа нанесла колоссальный удар по авторитету власти и ничего больше не сделала. Второй момент — проблема со всеми теми пенсионерами, который на сегодняшний день оказались в патовой ситуации, когда их не берут на работу, а если берут, то туда, где мало платят и они вынуждены нести, что называется, нищенское существование. Это практически брошенные на произвол судьбы люди предпенсионного возраста. Никакой поддержки у них нет. Третья причина — жуткая демографическая ситуация. Почти половина мужчин предпенсионного возраста не доживает до сегодняшнего пенсионного возраста, хотя нам обещали прогрессивное увеличение продолжительности жизни.

— Что вы имеете ввиду, говоря о балансе Пенсионного фонда?

— Я говорю об экономии и ликвидации дефицита пенсионного фонда. Предполагалось, что реформа позволит экономить порядка 300 млрд руб. Но только из-за ковида «экономия» составила гораздо больше — около 350 млрд руб. Если бы реформы не было, коронавирус (убыль населения в результате смертности, — NEWS.ru) позволил бы добиться аналогичной экономии, как бы цинично это не звучало. Иными словами — реформа никудышная, не решающая проблем. Её нужно отменять полностью.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Ковид — это всё же временная ситуация. Можно ли её проецировать на более долгий отрезок времени?

— Я не проецирую, а просто объясняю, что тот же эффект, который ожидали от пенсионной реформы, дал ковид. Пандемию никто не ожидал и не просчитывал. По большому счёту можно бы было реформу не реализовывать исходя из этого.

— Чем дальше, тем больше будет разница между числом работающих и пенсионеров. Это не означает, что со временем реформа будет эффективнее?

— Я не думаю, что те расчёты на 10 лет, которые были приведены при реформировании в достаточной степени обоснованы. Меняется производительность труда, структура производства, количество занятых. Россия должна следовать современной экономической модели, где увеличение числа рабочих совершенно не необходимо, даже наоборот. Большинство стран, увеличивших когда-то пенсионный возраст, наоборот, говорят сейчас о том, что необходимо снижение по экономическим причинам.

— Если снижается число рабочих и при этом уменьшается пенсионный возраст, не получается ли «вилка»?

— Эту «вилку» сегодня надо покрывать за счёт увеличения производительности труда. При современных технологиях и подходах один человек может сегодня производить, как раньше могли трое. Это способно компенсировать убыль работающих людей, на которую все ссылались, принимая пенсионную реформу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— У законопроекта нет заключения правительства России. Разве оно в данном случае не обязательно?

— Безусловно, оно в данном случае нужно. На сколько я понял, документ был отправлен и сейчас заключение правительства ожидается.

— Я знаю, что часть законопроектов срезают сразу, так как у них нет необходимого заключения правительства. Это не ваш случай?

— Ну, их не срезают, откладывается их рассмотрение. Есть такой регламент, предусмотренный Конституцией России. У нас ещё не подошло необходимое время, но да, если заключения не будет, оно не будет подлежать рассмотрению.

— С учётом того, то реформой занимался лично Владимир Путин, а в Госдуме большинство — «Единая Россия» шансов, что ваш законопроект пройдет почти нет.

— В сентябре состав думы поменяется. Я очень надеюсь, что она перестанет быть единороссовской, что эта монополия прекратиться. Тогда этот важный и справедливый документ будет принят.

— Но не было бы в такой ситуации эффективнее вносить законопроект о лучшей поддержке тех, кто оказался за бортом пенсионного пирога? Предусмотреть курсы повышения квалификации или что-то подобное?

Евгений Одиноков/РИА Новости Евгений Одиноков/РИА Новости

— Меры поддержки есть. Формально предусмотрена различная поддержка в центрах занятости, повышена ответственность за необоснованное увольнение. Однако к большому сожалению в большинстве случаев это лишь косметические меры, которые ничего не меняют.

— Тогда может быть стоить их сделать не косметическими? Это скорее пройдёт слушания в Думе.

— Проблема не в том, что человек не может переучиться на какую-то востребованную профессию, а в том, что нет рабочих мест. Также люди не доживают до пенсионного возраста и не могут реализовать своё право. Это несправедливо, когда человек всю жизнь работает, его накопления в Пенсионный фонд поступают, а в итоге он не доживает и эти средства оказываются в лучшем случае в руках государства.

— Меры по увеличению продолжительности жизни не решат эту проблему?

— К большому сожалению они не дают результата. Ни один из показателей — ожидаемая продолжительность жизни, уменьшение смертности и другое — не достигнут. Ни те, которые ставились к 2018 году, ни к 2020. Те, которые поставлены на 2024 год также достигнуты не будут. Напомню, что к прошлому году средняя продолжительность жизни должна была быть 78 лет, но этот показатель был перекинут на 2030 год. Эти показатели были зафиксированы в указе президента, изменённым в 2020 году.