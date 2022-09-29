Пенсионерка потратила 500 тысяч рублей на лекарства для участников СВО Пенсионерка из Новоуральска потратила 500 тысяч рублей на лекарства для участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка из Новоуральска потратила 500 тысяч рублей на медицинские препараты для раненых участников спецоперации, сообщила на своем сайте уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, пенсионерка закупила лекарства для местного госпиталя на накопленные ею средства.

Мне выпала честь <…> передать [военному госпиталю] лекарства на 500 тысяч рублей, купленные на средства новоуральской пенсионерки, которая не склонна афишировать свой поступок. Я кланяюсь Светлане Павловне, новоуральцам, городу, где создана атмосфера благотворительности, милосердия, — заявила Мерзлякова.

Омбудсмен подчеркнула, что Центральный военный округ обеспечивает медиков всеми необходимыми препаратами, но помощь от свердловчан никогда не бывает лишней. Начальник военного госпиталя Сергей Яшин также поблагодарил пенсионерку за «весомую поддержку» участников спецоперации.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина записалась на курсы сестринского дела и собирается устроиться на работу в военный госпиталь. Парламентарий рассказала, что на территории Ростовской области есть несколько военных госпиталей, куда постоянно привозят раненых, и нагрузка на медицинский персонал выросла в разы. Сообщив о своем намерении в Telegram-канале, Стенякина получила множество откликов от российских девушек, которые также записались на курсы медицинских сестер.