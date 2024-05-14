Пенсионерам рассказали, как защититься от телефонных мошенников Эксперт по безопасности Гринин: для защиты от мошенников нужно положить трубку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы пенсионеры могли защититься от телефонных мошенников, им нужно объяснить, что нельзя никому давать какую-либо информацию, рассказал «Москве 24» эксперт по безопасности Сергей Гринин. По его словам, лучше всего положить трубку и все обдумать, перед тем как торопиться выполнять то, что предложили аферисты.

Самое главное — никогда никому и ни по какому поводу не давать никакой информации. Вам позвонили якобы от какой-то организации, что-то сказали, предложили, вы это спокойно приняли и повесили трубку, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что если пенсионеру позвонили и рассказали о положенных льготах и бонусах, нужно сначала все обдумать и обратиться в Социальный фонд РФ самостоятельно. Если человеку действительно положен дополнительный стаж, его дадут в любое время, а не в те пять минут, о которых чаще всего говорят мошенники.

Обычно телефонные аферисты используют два приема для обмана пенсионеров, добавил Гринин. Либо им звонят и предлагают получить дополнительные деньги, льготы или преференции, либо просят помочь родственнику, который попал в беду, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что мошенники умеют использовать ошибки банковской системы, чтобы списывать деньги с заблокированных карт. Уточняется, что злоумышленники, помимо прочего, могут заблокировать карту человека самостоятельно. Однако эта возможность им открывается только после получения доступа к личному кабинету пользователя.