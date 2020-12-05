Пенсионер-антимасочник побил бариста тростью и плюнул ему в лицо

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Пенсионер плюнул в лицо работнику московской кофейни и ударил его тростью за просьбу надеть маску.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что бариста выдал мужчине защитное средство, вежливо попросил надеть его и даже показал, как это сделать. Однако посетитель лишь накинул маску на уши, не прикрыв рот и нос.

Можете масочку, пожалуйста, надеть? Я могу выдать, если у вас нет. Масочку как у меня наденьте, пожалуйста, — сказал молодой человек.

После этих слов пенсионер плюнул ему в лицо и ударил его тростью, попутно разгромив кассовый аппарат. Затем он покинул место происшествия.

О состоянии сотрудника кофейни пока неизвестно, передаёт «360».

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские в США арестовали работника кофейни, который плюнул в кофе для правоохранителей.