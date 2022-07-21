Педиатр рассказал о пропавшей статистике детской заболеваемости Педиатр Кашаба рассказал о пропавшей статистике детской заболеваемости

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Показатели по онкологическим заболеваниям среди несовершеннолетних за последние 30 лет выросли почти в пять раз, заявил врач-педиатр Игорь Кашаба в разговоре с «Царьградом». При этом после того, как он представил статистику на совещании в Госдуме, сведения о детской заболеваемости с 1990 по 2020 год пропали из общего доступа. Врач рассказал, что отправлял запрос в Минздрав с просьбой предоставить эти данные.

Кашаба высказал претензию по поводу того, что комплекс вопросов по здоровью подрастающих поколений практически не обсуждается.

Почему-то никто не хайпует на этой теме, как в случае с коронавирусом. Потому что нет понятного решения. А в вопросах ковида как бы есть псевдорешение в виде вакцинации и ревакцинации, — сказал он.

Также отмечается, что за указанный период у детей в 3,5 раза выросло количество эндокринных заболеваний.

Накануне Роспотребнадзор предупредил, что заболеваемость COVID-19 растет почти по всей России. При этом рост не носит взрывной характер, как это было в конце 2021 года, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.