Печенье для ПП и сладкоежек. Сладость — от банана, текстура — от овсянки. Готовлю без муки, выпекаю за 25 минут

Весь сахар в этом печенье — натуральный, «упакованный» в клетчатку. Банан дает кремовую сладость, яблоко — легкую кислинку и сочность, а мед (который можно и вовсе опустить) лишь слегка усиливает фруктовый букет, не перебивая его.

Для печенья в миске смешиваю 250 граммов обезжиренного или 5%-ного творога, 100 граммов овсяных хлопьев быстрого приготовления, 1 чайную ложку жидкого меда (по желанию) и сок половины лимона (около 25 мл). Тщательно перетираю и перемешиваю массу ложкой до относительной однородности. Накрываю миску пленкой или тарелкой и оставляю при комнатной температуре на 30–40 минут, чтобы овсянка набухла и впитала лишнюю жидкость. Два спелых банана (около 170 г чистого пюре) разминаю вилкой в гладкое пюре. Одно большое яблоко (около 100 г) очищаю от кожуры и натираю на крупной терке. Добавляю банановое пюре и тертое яблоко в отдохнувшую творожно-овсяную смесь. Хорошо вымешиваю до получения густого, липкого, однородного теста. Духовку разогреваю до 180 °C. Противень застилаю бумагой для выпечки. Мою руки и смачивая их водой формирую из теста небольшие шарики, которые затем приплющиваю в лепешки толщиной около 1 см (получится 13-14 штук). Выкладываю заготовки на противень. Выпекаю 25–30 минут, пока края печенья не начнут слегка подрумяниваться, а сами лепешки не станут плотными и не потеряют липкость на поверхности. Важно не пересушить. Готовому печенью даю полностью остыть на противне или на решетке — в процессе остывания оно еще немного затвердеет снаружи, но останется мягким и влажным внутри.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.