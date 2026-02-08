Печень по-новому: в бархатном соусе с плавленым сыром. Лук и морковь добавляют сладости. Просто, сытно, очень вкусно

Сначала печень и овощи обжариваются для карамелизации и аромата. Затем мука загущает соус, делая его бархатным. И наконец плавленый сыр, растворяясь, связывает все воедино, превращая простые ингредиенты в изысканный сливочный гастрономический коктейль.

Для блюда беру 500 граммов говяжьей печени, тщательно промываю, удаляю все пленки и протоки и нарезаю на небольшие продольные кусочки. Одну луковицу мелко нарезаю, а одну морковь натираю на средней терке. В сковороде с толстым дном разогреваю растительное масло. Выкладываю лук, морковь и печень и, постоянно помешивая, обжариваю на довольно сильном огне примерно 8–10 минут, пока печень не схватится снаружи, а овощи не станут мягкими. Затем добавляю соль, любимые специи (отлично подойдет черный перец и немного сладкой паприки) и одну столовую ложку пшеничной муки. Хорошо перемешиваю, чтобы мука распределилась и не было комочков. Сразу же вливаю около 200–250 мл горячей воды или бульона, перемешиваю и довожу до легкого кипения. Огонь убавляю. В кипящий соус добавляю 150 граммов плавленого сыра, нарезанного кубиками, или выдавливаю его из тюбика. Аккуратно помешиваю, пока сыр полностью не растворится и не превратится в однородный, густой, кремовый соус. Томлю все вместе на медленном огне еще 3–5 минут, чтобы вкусы соединились. В самом конце посыпаю обильно рубленой свежей зеленью (петрушка, укроп) и подаю сразу, пока соус не загустел. Идеально с картофельным пюре или макаронами.

