Адыгейский сыр не для салата! Жарю его кусочками в смеси специй. Получается хрустящая закуска для уютных посиделок

Жареный адыгейский сыр — это игра на противоположностях. Хрустящая, ароматная корочка из специй снаружи и мягкая, тающая, молочная сердцевина внутри. Этот контраст и делает каждый кусочек таким захватывающим.

Чтобы раскрыть вкус адыгейского сыра, беру 200-граммовую пачку и нарезаю ее на прямоугольные ломтики толщиной около 1,5 см. В миске смешиваю 1 столовую ложку растительного масла с 1/4 ч. л. куркумы, 1/2 ч. л. молотого кориандра, 1/2 ч. л. молотого кумина (зиры), 1/2 ч. л. паприки и щепоткой соли. Получается ароматная пряная паста. Добавляю в миску нарезанный сыр и очень аккуратно, но тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек со всех сторон покрылся этой смесью. Можно сделать это руками, слегка втирая специи в поверхность. Разогреваю в сковороде оставшиеся 1,5 ст. л. растительного масла на среднем огне. Выкладываю кусочки сыра в один слой и обжариваю без движения 2–3 минуты с одной стороны, чтобы образовалась плотная золотистая корочка. Затем аккуратно переворачиваю лопаткой и обжариваю еще 2–3 минуты с другой стороны. Можно также обжарить короткие боковые стороны по 30–40 секунд. Готовый сыр выкладываю на тарелку. Он получается хрустящим и ароматным снаружи и нежным, слегка плавящимся внутри. Подавать можно сразу как горячую закуску, с овощами, лепешкой или как белковую основу блюда.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.