Павильоны «Здоровая Москва» вернулись к обычному режиму работы

Павильоны «Здоровая Москва» с 9 августа вернулись к обычному режиму работы — профилактическому приёму пациентов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём блоге.

Он отметил, что особый акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений у переболевших коронавирусом. Те, кто перенёс заболевание, смогут пройти в павильонах соответствующие обследования. Они проводятся бесплатно при наличии полиса ОМС или прикрепления к одной из московских поликлиник. Потребуется предъявить только какой-либо документ, удостоверяющий личность.

Собянин добавил , что вакцинация от коронавируса в павильонах «Здоровая Москва» продолжится. Однако теперь эта процедура не будет приоритетной. По словам градоначальника, сейчас в столице достаточно мощностей для продолжения прививочной кампании без ажиотажа и очередей.

Павильоны были перепрофилированы в пункты массовой вакцинации с 21 июня. За это время первую прививку в них получили свыше полумиллиона москвичей и ещё восемь тысяч прошли повторную вакцинацию.

Ранее Собянин заявил, что Москва прошла пик заражений коронавирусом. Количество заболеваний снизилось втрое, в больницах на высвободившиеся места принимают обычных пациентов в плановом порядке.