Павел Гусев связал закрытие «МК» на Украине с «президентом-комиком»

Когда страной руководит президент-комик, от него «можно ожидать многого», заявил NEWS.ru главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, комментируя закрытие своего СМИ на Украине.

В настоящее время мы занимаемся этим вопросом, выясняем причины закрытия. Однако хочу сказать, что, когда страной руководит президент-комик от него можно ожидать многого. Непонятно, почему мы попали в этот список — мы особо Украиной не занимаемся, но тем не менее там своя аудитория у нас есть. Причин для того, чтобы попасть в этот «чёрный список» я всё же не вижу, — сказал Гусев.

Главный редактор добавил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский «не знаком с новыми технологиями», так как не понимает, что блокировку «МК» можно будет обойти.

Теперь мы планируем жёстче смотреть на ситуацию в Киеве. Если раньше мы этим мало занимались, то сейчас уж точно будем заниматься по полной программе. По полной займёмся действиями этого комика, — сказал Гусев.

По словам журналиста, аудитория «Московского комсомольца» на Украине доходила до 500 тыс. человек. При этом СМИ выпускало газету, в том числе, в Донецке и в Крыму. Гусев подчеркнул, что его журналисты всегда работали по аккредитации и в рамках действующего законодательства.

«МК» ни разу, никогда не нарушал никаких юридических ограничений ни на международной арене, ни во внутренних делах. В этом мой принцип. У меня самая большая юридическая служба из всех СМИ, которые работают на российском рынке. Я отслеживаю все юридические нюансы, — рассказал Гусев.

По словам Павла Гусева, нельзя ставить знак равенства между ситуацией с «МК» и признанием российскими властями иностранным агентом телеканал «Дождь», так как его газету заблокировали, при чём исключительно по политическим причинам, а не за нарушение законодательства. Главный редактор добавил, что не планирует добиваться разблокирования своего СМИ в суде, так как вести юридические споры с Украиной — «бессмысленно».

У нас для борьбы есть информационно-содержательные инструменты и пусть этот комик не плачет. Особенно, когда выйдет на пенсию, — заявил главред.

Ранее стало известно, что власти Украины заблокировали в стране доступ «Московскому комсомольцу», а также к газете «Ведомости». В редакции последних NEWS.ru заявили, что готовят комментарий о ситуации и планируют выпустить его позже вечером. Новые ограничительные меры коснулись также «Ростелекома» и депутата Верховной рады Андрея Деркача. Под запрет также попали некоторые благотворительные организации, в том числе фонд «Взаимопомощь».