Патриарх Варфоломей сделал прививку против COVID-19

https://static.news.ru/photo/e08a84c6-617d-11eb-b057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Адміністрація Президента України

Патриарх Константинопольский Варфоломей сделал прививку против COVID-19, следует из сообщения блога «Свет Фанара».

Как сообщается, медицинская процедура прошла в государственной университетской клинике CAPA Стамбула.

По этому случаю патриарх поблагодарил врачей и медицинский персонал клиники и в лице всех их коллег во всём мире за их самопожертвование в борьбе за лечение пациентов и поддержку родственников, — говорится в сообщении.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810.

Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.

Ранее NEWS.ru писал, что график вакцинации против COVID-19 корректируется исходя из форм выпуска и появления новых вакцин, в России функционируют 3098 пунктов вакцинации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.