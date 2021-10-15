Патриарх Кирилл поздравил Бутусова с 60-летием и наградил орденом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса — за минувшие сутки скончались 999 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 221 313 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Кроме того, обновился максимальный суточный прирост заражений COVID-19. За последние 24 часа коронавирус выявлен у 32 196 человек. Общее число заразившихся в России за всё время пандемии приближается к 8...