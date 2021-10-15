Патриарх Кирилл поздравил Бутусова с 60-летием и наградил орденом
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:03, 15 октября 2021
Патриарх Московский и всея Руси КириллФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил рок-музыканта Вячеслава Бутусова с 60-летием. Он также наградил его орденом Серафима Саровского III степени «за участие в различных общественных и благотворительных проектах». Об этом сообщается на сайте Московского патриархата РПЦ.
Ваше имя хорошо известно как в нашей стране, так и за её пределами. В своем творчестве Вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия. Особой признательности заслуживает Ваше участие в различных общественных и благотворительных проектах, в том числе реализуемых под эгидой Русской Православной Церкви. Выражаю надежду, что и впредь Вы будете по мере сил и возможностей способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию наших современников, - говорится в сообщении.
Патриарх также пожелал ему крепкого здоровья, помощи Божией во всяком добром деле и творческих успехов.
Сегодня лидер и вокалист групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов отмечает свой день рождения. К его юбилею NEWS.RU подготовил небольшую фотоленту с яркими моментами из жизни легендарного музыканта.
Егор Белкин, Юрий Шевчук и Слава Бутусов. Где-то в 80-х годах
facebook.com/butusov.official
Вячеслав Бутусов, группа «Ю-Питер»
facebook.com/butusov.official
III фестиваль Свердловского рок-клуба, октябрь 1988 года
facebook.com/butusov.official
6 октября 1987 года, Nautilus Pompilius во Дворце культуры «Урал»
facebook.com/butusov.official
Гарик Сукачёв и Вячеслав Бутусов, группа «Ю-Питер», Nautilus Pompilius
facebook.com/butusov.official
Вячеслав Бутусов, группа «Ю-Питер» в Приоратском Парке, 2020 год
facebook.com/butusov.official
Владимир Родионов/ТАСС
facebook.com/butusov.official
Константин Кинчев, Вячеслав Бутусов, наши дни
facebook.com/butusov.official
фестиваль «Петербург live», 2021 год
facebook.com/butusov.official
Вячеслав Бутусов, посетивший Кинотавр со всей семьёй, 2021 год