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Патриарх Кирилл поздравил Бутусова с 60-летием и наградил орденом

12:03, 15 октября 2021
Патриарх Кирилл поздравил Бутусова с 60-летием и наградил орденом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил рок-музыканта Вячеслава Бутусова с 60-летием. Он также наградил его орденом Серафима Саровского III степени «за участие в различных общественных и благотворительных проектах». Об этом сообщается на сайте Московского патриархата РПЦ.

Ваше имя хорошо известно как в нашей стране, так и за её пределами. В своем творчестве Вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия. Особой признательности заслуживает Ваше участие в различных общественных и благотворительных проектах, в том числе реализуемых под эгидой Русской Православной Церкви. Выражаю надежду, что и впредь Вы будете по мере сил и возможностей способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию наших современников, - говорится в сообщении.

Патриарх также пожелал ему крепкого здоровья, помощи Божией во всяком добром деле и творческих успехов.

Сегодня лидер и вокалист групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов отмечает свой день рождения. К его юбилею NEWS.RU подготовил небольшую фотоленту с яркими моментами из жизни легендарного музыканта.

Егор Белкин, Юрий Шевчук и Слава Бутусов. Где-то в 80-х годах

facebook.com/butusov.official

Вячеслав Бутусов, группа «Ю-Питер»

facebook.com/butusov.official

III фестиваль Свердловского рок-клуба, октябрь 1988 года

facebook.com/butusov.official

6 октября 1987 года, Nautilus Pompilius во Дворце культуры «Урал»

facebook.com/butusov.official

Гарик Сукачёв и Вячеслав Бутусов, группа «Ю-Питер», Nautilus Pompilius

facebook.com/butusov.official

Вячеслав Бутусов, группа «Ю-Питер» в Приоратском Парке, 2020 год

facebook.com/butusov.official

Владимир Родионов/ТАСС

facebook.com/butusov.official

Константин Кинчев, Вячеслав Бутусов, наши дни

facebook.com/butusov.official

фестиваль «Петербург live», 2021 год

facebook.com/butusov.official

Вячеслав Бутусов, посетивший Кинотавр со всей семьёй, 2021 год

facebook.com/butusov.official

Вячеслав Бутусов

facebook.com/butusov.official

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