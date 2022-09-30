Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

У патриарха Московского и всея Руси Кирилла диагностирован коронавирус, сообщил глава пресс-службы Русской православной церкви Владимир Легойда. На сайте Московского патриархата отмечается, что состояние Кирилла удовлетворительное. Патриарх по настоянию врачей будет соблюдать постельный режим и изоляцию.

У патриарха Кирилла коронавирус, состояние удовлетворительное, — сказал Легойда.

Легойда добавил, что все ближайшие встречи и поездки Кирилла отменены.

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что россияне, бессимптомно переносящие коронавирус, являются главными распространителями инфекции. Эксперт при этом уточнил, что люди не знают о том, что являются источником заразы. Он при этом признал, что коронавирус становится все менее патогенным и движется к тому, чтобы стать сезонной инфекцией.

Специалист указал на статистику, согласной которой число тяжелых случаев, госпитализаций и смертей падает, несмотря на растущее число зараженных. Вирусолог Павел Волчков ранее отмечал, что распространение SARS-CoV-2 возможно прекратить, если прервать социальные контакты по всему миру на две-три недели. Эксперт признался, что такое осуществимо лишь «в идеальном мире роботов», где все распоряжения выполнялись бы моментально и беспрекословно.