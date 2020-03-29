https://static.news.ru/photo/1b085f68-71c6-11ea-b1de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих игнорировать высказывания священников, выступающих против соблюдения карантинных мер и санитарно-гигиенических предписаний властей.

Вот именно так мы должны сейчас жить. А всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх, — приводит слова Святейшего РИА Новости.

Глава РПЦ также попросил граждан не посещать храмы и остаться дома из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Священнослужитель подчеркнул, что можно спастись и без посещения церквей.

Как писал NEWS.ru, ранее в РПЦ заявили, что не планируют менять порядок публичных богослужений из-за пандемии коронавируса. Однако для тех, кто не сможет посещать храмы, будет организована трансляция богослужений на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в соцсетях.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции. В Москве число заразившихся превышает 1000 человек. Выздоровели 64 человека, 8 заболевших скончались.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.