Патологоанатом рассказал о коварных загадках коронавируса

https://static.news.ru/photo/9928decc-a5a6-11ea-a03d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ «НИИ морфологии человека» Лев Кактурский перечислил главные загадки коронавирусной инфекции. По его словам, болезнь коварнее, чем грипп и SARS, и, выбрав своих жертв, она «добивает их до конца».

По его словам, COVID-19 поражает лёгкие гораздо сильнее, чем другие инфекции. При коронавирусе чаще всего наблюдается двустороннее воспаление органа.

И это самое страшное, потому что кровь не получает кислород и ИВЛ бывает бессильна, так как блокируется газообмен, — приводит слова медика РИА Новости.

Зачастую, по его словам, COVID-19 не удаётся установить по тестам, его признаки обнаруживают только после вскрытия.

Кактурский подчеркнул, что пока доподлинно неизвестно, почему заболевание поражает людей избирательно. Он предположил, что всё дело в клетках иммунной системы.

Причём речь идёт не только о людях из групп риска, что было бы объяснимо, но и о молодых. Можно только предположить, что у них имелись приобретённые или наследственные дефекты иммунной системы, — резюмировал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Российской ассоциации общественного здоровья профессор Андрей Дёмин сообщил о необходимости включить в группу риска заражения коронавирусной инфекцией курящих и пьющих людей. Он отметил, что алкоголь не только не спасает от коронавируса, но и ухудшает иммунитет, влияет на лёгкие и другие органы человека.