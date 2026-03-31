Пасынка рок-музыканта Намина осудили за убийство родственников

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве сводного брата и родной бабушки, во время оглашения приговора в Московском областном суде

Суд приговорил пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима, передает корреспондент NEWS.ru. Его признали виновным в жестоком убийстве бабушки и сводного брата, которое произошло в подмосковном доме три года назад.

В последнем слове приемный сын основателя группы «Парк Горького» раскаялся и заявил, что его поступок не имеет оправдания. После этих слов осужденный упал на колени перед матерью и разрыдался. Он также подчеркнул, что у него не было никаких мотивов для совершения преступления.

Ранее стало известно, что пасынок известного музыканта и продюсера полностью признал вину в убийстве бабушки и брата. Трагедия произошла в Подмосковье после конфликта из-за продажи дома, в ходе которого обвиняемый пустил в ход нож с рукояткой из оленьего рога. Следствие установило, что подсудимый нанес родственникам множественные смертельные ранения, после чего сам вызвал сотрудников полиции. При задержании Ткаченко вел себя предельно спокойно и не оказывал сопротивления, попросив лишь скрыть правду о содеянном от его супруги.