Навальный вышел из самолёта

https://static.news.ru/photo/6d278d3e-58eb-11eb-a4df-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalnykhv/twitter.com

Бортпроводники объявили, что пассажиры могут начать покидать самолёт, в котором в Москву прилетел политик Алексей Навальный.

Выходить начали с хвоста лайнера. Большинство пассажиров вышли из самолёта. В том числе из лайнера вышел оппозиционер.

Политик вместе с женой сели в автобус и направились в сторону терминала, где должны пройти паспортный контроль. Трансляцию ведёт телеканал «Дождь».

Самолёт вылетел из Берлина в 17:15 по московскому времени, с небольшим опозданием (по расписанию он должен был начать полёт в 16:45). Однако лайнер резко сменил курс и направился к Шереметьево. По данным СМИ, во Внуково закрыли полосу, объяснив это поломкой снегоуборочной техники.

В результате лайнер сел в 20:14 в терминале D аэропорта Шереметьево.

В то же время администрация Внуково готовилась встречать Навального. Полиция закрыла зону прилёта, а в международной зоне была установлена ширма, сквозь которую не видно прибывающих. Кроме того, часть территории воздушной гавани задолго до прибытия политика была огорожена забором, а также к аэропорту приехали автозаки и машины силовиков. Встречающих и провожающих перестали пускать в здание — для входа полицейские требовали билет на самолёт.

Перед посадкой лайнера ОМОН вытеснил людей из здания аэропорта. Многих людей жёстко задерживали, в том числе в автозаки уводили журналистов.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».