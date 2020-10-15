В московский транспорт с 16 октября не будут пускать без масок и перчаток

https://static.news.ru/photo/5078a956-0f04-11eb-ab07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. В частности, проверки на общественном транспорте станут проводится чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы.

С 16 октября пассажиров не будут пускать в транспорт без масок и перчаток, даже если они оплатили проезд, сообщил столичный департамент транспорта.

Это строгие меры, однако они помогут замедлить распространение коронавирусной инфекции. Пожалуйста, обязательно носите маски и не забывайте о перчатках в общественном транспорте. Всё это — для нашей с вами безопасности! — объясняют в ведомстве.

Там также обещают в усиленном режиме проводить дезинфекцию поверхностей. Кроме того, согласно предписанию главного санитарного врача столицы, не менее 10% сотрудников мостранспорта должны каждые 15 дней тестироваться на коронавирус.

В Москве наблюдается рост числа заболевших. За последние сутки подтверждено 3942 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Показатели заражений за эту неделю на 29% превышают предыдущую. За сутки госпитализировано 1196 пациентов. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 319 человек.

Ввиду ухудшения эпидситуации власти Москвы вводят всё новые ограничительные меры. Однако локдауна они пока не обещают. Так, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, режим работы которых включает ночное время с 00:00 до 06:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов, писал NEWS.ru.