Минтрас спрогнозировал восстановление пассажиропотока РЖД осенью

https://static.news.ru/photo/3699d408-977f-11ea-94e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объем пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в России может быть восстановлен до прежнего уровня осенью 2020 года. Это произойдёт при условии, что страну не захлестнёт вторая волна пандемии коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. По его словам, на сегодняшний день падение пассажиропотока в пригородном сообщении составляет 71%, в дальнем — 74% от прошлогодних показателей, передаёт ТАСС.

Прогнозировать невозможно, но восстановление займёт определённое время, я думаю, если мы будем выходить как запланировано, не будет волны, то, наверное, к осени восстановится пассажиропоток, — сказал Токарев.

В свою очередь глава Минтранса РФ Евгений Дитрих ранее сообщал, что перевозки пассажиров на всех видах транспорта в апреле 2020 года снизились на 70-95%. Об этом он заявил на совещании у российского президента Владимира Путина по развитию транспорта в стране

Ранее NEWS.ru писал о том, что Российские железные дороги для соблюдения мер безопасности из-за коронавируса в некоторые майские дни назначили дополнительные поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом.