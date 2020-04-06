Пассажиропоток аэропортов упал почти на 90% из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3a11dbe0-77ee-11ea-8f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне из-за эпидемии коронавируса до минимума сократили перемещения по стране на самолётах. Снижение пассажиропотока аэропортов по состоянию на 6 апреля достигло 89%.

Российская авиационная отрасль фактически догнала по крайне низким показателям объёмов европейскую, сказано в сообщении Международной ассоциации аэропортов. Там уточнили, что данные верны по отношению к 33 крупнейшим аэропортам страны.

В целом в России уже более 6,34 тысячи официально зарегистрированных случаев заражения, 45 пациентов умерли, более 400 выздоровели. В мире насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.

Ранее NEWS.ru писал, что российские компании, работающие в сфере речных круизов, могут потерять от 40% до 90% оборота в результате приостановки деятельности. Такой прогноз дал гендиректор судоходной компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов.