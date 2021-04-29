Пашаева вызвали в суд по делу «лжесвидетеля» Кобца

https://static.news.ru/photo/ab2eab1e-a98e-11eb-a25e-96000091f725_660.jpg Фото: Пересс-служба Пресненского суда

Защита Александра Кобца, обвиняемого в даче заведомо ложных показаний во время рассмотрения дела актёра Михаила Ефремова, вызвала в суд в качестве свидетеля бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Сегодня, 30 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу о лжесвидетельстве в «защиту» актёра Михаила Ефремова. Фигуранты дела после смертельного ДТП с участием актёра утверждали, что в момент инцидента тот находился на заднем сидении своего автомобиля.

Смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, который в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил знаменитость к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок заключения на шесть месяцев.

В апреле МВД передало в Пресненский суд Москвы уголовные дела Андрея Гаева, Александра Кобца и Левана Бадасяна. Их обвиняют в даче ложных показаний по делу Ефремова. Все трое утверждали, что в момент аварии Ефремов был на пассажирском сиденье.

Сам осуждённый актёр в ходе расследования дела о лжесвидетельстве на его процессе рассказывал, что Пашаев предлагал «купить свидетелей» для суда. При этом защитник якобы взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля, а на руки те получили лишь по 300 тысяч.

Сам Пашаев настаивает на своей невиновности. Он заявлял, что предупреждал свидетелей об уголовной ответственности за лжесвидетельствование.