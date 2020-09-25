Пашаев хочет лишить адвокатского статуса помощницу Добровинского

https://static.news.ru/photo/bc440e8a-ff9d-11ea-bb39-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал заявление о лишении адвокатского статуса помощницы коллеги Александра Добровинского Анны Бутыриной. Юрист, которому после суда над актёром уже нечего терять, крайне резко высказался о поведении защитницы, которая представляла интересы семьи погибшего Сергея Захарова.

Пашаев недоволен, что Бутырина всем рассказала о его долге в 5 млн рублей, к тому же ему пришлись не по вкусу её оскорбления по национальному признаку, сообщает телеканал «360».

Бутырина грубо нарушила кодекс профессиональной этики адвоката, высказываясь о вине Пашаева в том, что Ефремов получил такой большой срок, считает экс-защитник актёра.

Бутырина Анна по-хамски и неподобающе себя ведёт. Она позорит порядочных, честных адвокатов. Адвокат не может себе позволить так высказываться, оскорблять, так вести себя в отношении меня, — высказался Пашаев в интервью телеканалу, совершенно при этом забыв, как вёл себя сам по отношению, к примеру, к гражданской жене Захарова Ирине Стерховой.

Юрист заявил, что помощница Добровинского позорит «всё адвокатское сообщество» в его лице. И её якобы уже даже лишали статуса адвоката за хамское поведение. Но какие-либо прогнозы относительно рассмотрения своего заявления Пашаев при этом давать отказался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в ходе пресс-конференции назвал недобросовестными членов семьи Захаровых — они выступали как потерпевшие в деле его подзащитного.