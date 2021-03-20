Пары заключили рекордное число брачных договоров в 2020 году

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На четверть увеличилось число брачных контрактов в России в 2020 году. Всего пары заключили 142,5 тысячи подобных договоров, сказано в отчёте Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Чаще всего к такой форме заключения брака прибегают люди, у которых есть ипотека или свой бизнес. Так, например, если один из будущих супругов не может выступить в качестве созаёмщика по ипотеке из-за малого дохода, то при неуплате этот человек ничем не рискует, объяснили в ведомстве РБК .

Также брачный договор стоит заключить паре, в которой один из супругов несёт определённые риски как предприниматель. Тогда имущество семьи будет защищено от проблем возникающих у бизнеса.

Помимо брачных контрактов популярностью пользовалась и такая услуга как раздел имущества при разводе — рост её востребованности составил 8,3%.

В 2020 году количество браков в РФ снизилось на 18,9%. Было создано всего 770,8 тысячи семей, сообщал Росстат. Рост числа браков был только в феврале (на 31,6%), наибольшее снижение — в апреле, мае и июне.

Как ранее писал NEWS.ru, прежде чем вступить в брак, россиянки должны всё хорошенько взвесить и обдумать, считает телеведущая Роза Сябитова. По её словам, большинство разводов можно было бы избежать, если бы партнёры вступали в брак осознанно.