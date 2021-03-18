Парламент Чечни обратился к Путину по поводу публикаций «Новой газеты»

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Парламент Чеченской Республики обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить уполномоченным ведомствам дать правовую оценку деятельности «Новой газеты» после публикаций о внесудебных казнях в регионе.

Парламент Чеченской Республики обращается к вам с просьбой поручить соответствующим ведомствам дать правовую оценку провокационной деятельности «Новой газеты», — говорится в обращении парламента.

Отмечается, что поводом для обращения стало «возмущение и негодование» жителей республики из-за действий отдельных лиц, которые пытаются оклеветать сотрудников правоохранительных органов Чечни, чтобы реализовать свои политические амбиции.

Все эти действия «Новой газеты» наводят на мысль об их целенаправленности и явной заинтересованности дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нашей стране, — отмечают парламентарии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обращение бойцов полка имени Ахмата Кадырова к Путину по поводу материалов «Новой газеты». По его словам, если они имеют претензии к журналистам, им следует обратиться в суд, а не к главе государства.

Претензии спецназовцев и парламентариев вызваны материалами «Новой газеты», в которых рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правления центра «Мемориал» (внесён Минюстом в реестр иностранных агентов) Олег Орлов заявил, что в Грозном чеченские силовики задержали троих родственников Сулеймана Гезмахмаева, который ранее рассказал «Новой газете» о якобы имевших место в Чечне внесудебных расправах со стороны силовиков.