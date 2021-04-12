Парапсихолог перечислил районы Москвы с самой плохой энергетикой

https://static.news.ru/photo/dad7ea96-9bed-11eb-838b-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

С точки зрения парапсихологии самыми энергетически неблагоприятными районами столицы являются Выхино и Люблино.

Дело в том, что реки несут вниз по течению «негативно заряженную определёнными эмоциями воду» и к указанным районам, она становится совсем плохой.

Такое заявление сделала парапсихолог Людмила Шумилова в беседе с РИА Недвижимость. По её словам, центром положительной энергетики принято считать Боровицкий холм, так как с него начинался город.

Дальше реки – Москва, Неглинная и Яуза – несут вниз по течению заряженную определёнными эмоциями воду. И чем дальше от центра уносится вода, тем больше негативной энергии людей она в себе несёт, - отметила Шумилова.

Она также считает серьёзной проблемой негативные вибрации соседей по району, это особенно важно в больших городах с высокой плотностью населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журнал Минобороны опубликовал статью о том, как российские военные якобы используют боевую парапсихологию при допросе пленных. С помощью неё они могут подслушивать радиопереговоры противника и читать на незнакомых языках документы из закрытых сейфов. Учёные называют это откровенным шарлатанством.