Парапсихолог перечислил районы Москвы с самой плохой энергетикой

С точки зрения парапсихологии самыми энергетически неблагоприятными районами столицы являются Выхино и Люблино.
Дело в том, что реки несут вниз по течению «негативно заряженную определёнными эмоциями воду» и к указанным районам, она становится совсем плохой.
Такое заявление
Дальше реки – Москва, Неглинная и Яуза – несут вниз по течению заряженную определёнными эмоциями воду. И чем дальше от центра уносится вода, тем больше негативной энергии людей она в себе несёт, - отметила Шумилова.
Она также считает серьёзной проблемой негативные вибрации соседей по району, это особенно важно в больших городах с высокой плотностью населения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журнал Минобороны опубликовал статью о том, как российские военные якобы используют боевую парапсихологию при допросе пленных. С помощью неё они могут подслушивать радиопереговоры противника и читать на незнакомых языках документы из закрытых сейфов. Учёные называют это откровенным шарлатанством.