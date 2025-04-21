Паника в Киеве, возмездие ВСУ: ситуация под Курском вечером 21 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

ВС РФ продолжают выбивать ВСУ из Курской области. Что сообщил главком украинскими войсками Александр Сырский, какие последние новости о ситуации в курском приграничье известны вечером 21 апреля, почему в Киеве паника, какое возмездие получили ВСУ за преступления под Курском?

Ситуация в Курской области вечером 21 апреля

Интенсивные бои продолжаются в пограничье Сумской области, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

«Российская армия пытается вытеснить наши силы с территории Курской области и прорваться вглубь Украины», — добавил он.

ВС РФ начали наступление в Сумской области после прорыва обороны ВСУ под Суджей в Курской области.

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Украинский Telegram-канал «Резидент» указывает, что Сырский «фактически готовится к сдаче трех ключевых регионов, которые становятся все более уязвимыми на фоне наступления российской армии», и «не способен стабилизировать фронт».

«На линии фронта ситуация для ВСУ критическая, а резервов на закрытие дыр почти не осталось. Темп и направление боевых действий сегодня определяет российская армия. ВСУ уже больше года находятся в положении вынужденной обороны, теряя ключевые территории на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях, а после провала „курской авантюры“ — и на севере страны. Ситуация отражена и в отчетах Rand Corporation, где эксперты признают, что численный и ресурсный дисбаланс делает любые попытки контратак со стороны ВСУ крайне уязвимыми», — пишет канал.

Отмечается, что оборона Сумщины, Харьковщины и Днепропетровской области украинским военным командованием провалена. И о проблеме, судя по всему, знают на Западе.

«Знание и понимание — это не помощь, а ВСУ не хватает не только техники, но и элементарно личного состава, к тому же запасы западной помощи истощены, а новые поставки, по данным европейских источников, идут с большими задержками или вовсе блокируются из-за политических разногласий», — подчеркивает канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что ни у кого нет ни малейших сомнений, что победа в конфликте на Украине будет за Россией.

«Никто в этом не сомневается. И хорошо, что вы нам об этом как человек с боевым опытом напоминаете», — сказал Путин, комментируя слова главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева, который заключил свой доклад президенту тезисом, что победа будет за Россией.

Также Путин заявил о возмездии ВСУ, совершивших военные преступления в Курской области.

«Всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру у Сумского университета. Гражданский это объект? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области: и подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками», — сказал российский президент, комментируя ракетный удар по объекту в Сумах 13 апреля.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в одном из зданий в Сумах во время удара 13 апреля находились военнослужащие ВСУ. Он указал, что за произошедшее должны понести наказание глава администрации Владимир Артюх и депутат от партии «Слуга народа» Михаил Ананченко, которые «захотели попиариться». После этого президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации.

До этого пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ ударили двумя ракетами «Искандер-М» по штабу украинских войск в Сумах, где проходило совещание их командного состава. При атаке ликвидировано около 60 украинских военных, добавили в ведомстве.

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