Пандемия сердечных болезней: кардиологи заявили о росте числа пациентов

Из-за коронавируса к классическим сердечникам добавились ещё и жители России, страдающие от последствий перенесённого COVID-19. Сейчас на приём к кардиологам нередко приходят даже молодые россияне. Но часть пациентов, нуждающихся в срочной консультации, до сих пор боятся посещать больницы. По словам медиков, эта «ковидная фобия» в дальнейшем может обернуться достаточно печальными последствиями. Как борьба с коронавирусом навредила сердцам россиян, насколько быстро лечится повышенное давление у молодых и что нужно делать здоровым для поддержания работы сердца в норме — выяснял NEWS.ru.

Боялись и болели

В период пандемии многие больницы по всей России, в том числе кардиологические, пришлось временно перепрофилировать в «ковидные». Из-за этого жители нашей страны, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, не могли вовремя получить медицинскую помощь. Часть россиян сами не посещали кардиологов из-за боязни инфекции, а у кого-то были перенесены плановые операции. Как дополнил NEWS.ru врач-кардиолог Юрий Беленков, к этим пациентам добавились и те, кто столкнулся с последствиями после перенесённого COVID-19. Все эти факторы в совокупности увеличили число граждан, которых беспокоят «сердечные» проблемы.

В среднем по миру смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в период коронавируса выросла на 12-19%. Это приблизительные цифры, требующие анализа, но последствия всё равно заметны. В России к классическим сердечникам теперь также добавились люди, страдающие от последствий перенесённого коронавируса. Первое, что мы диагностируем у таких пациентов — это миокардит (воспаление мышцы сердца). Второе — нарушения ритма сердца. Причём иногда это было связано с препаратами, которые оказались малоэффективными при лечении коронавируса. Они вызывали удлинение интервала QT, что как раз чревато тяжёлыми нарушениями ритма сердца. Многие россияне и сейчас боятся идти на приём к кардиологам. Это в дальнейшем может привести к усугублению проблемы. Юрий Беленков кардиолог, академик РАН, профессор, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности кардиолог, академик РАН, профессор, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности

«Старческие недомогания» у молодых

pexels.com

Ещё одна проблема, с которой теперь всё чаще сталкиваются даже россияне в возрасте от 30 до 40 лет — повышение артериального давления. Об этом NEWS.ru рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Как уточнила медик, с таким симптомом нередко приходят пациенты, которые до «ковида» никогда не жаловались на сердце.

В таких случаях это не постоянно повышенное давление, а его резкие подъёмы. Оно может со временем самостоятельно нормализоваться, но лучше обратиться за консультацией к врачу. Обычно требуется определённый курс лечения (1-2 месяца), на постоянной основе пить препараты не нужно. Сейчас среди молодых пациентов есть и те, кто жалуются на боли в сердце после коронавируса. После обследований проблемы в сердце часто не подтверждаются, а это оказываются межрёберная невралгия, либо боли, связанные с позвоночником. Юлия Маршинцева врач-кардиолог врач-кардиолог

Специалист также добавила, что сердечно-сосудистые заболевания имеют некую сезонность. Например, февраль был достаточно холодным, поэтому гипертоники почувствовали ухудшение самочувствия. По словам кардиолога, даже те россияне, кто находился на эффективной терапии, звонили своим врачам и просили откорректировать лечение.

С наступлением весны число россиян, страдающих из-за «сердечных» проблем, может ещё возрасти. Это напрямую связано с перепадом давления и температур на улице, авитаминозом после зимы, — заключила Маршинцева.

Поберегись

С тем, что в пандемию появилось больше россиян, которых беспокоят сердечно-сосудистые заболевания, согласился и кардиолог Юрий Кремнёв. Среди последствий после перенесённого коронавируса врач также назвал жалобы пациентов на одышку. В таком случае причиной неприятных ощущений часто бывает скопление жидкости в сердечной сумке. То есть она сдавливает сердце больного из-за чего у него появляются проблемы с дыханием. В целом эксперт считает, что в ближайшее время, наоборот, не стоит ждать увеличения числа пациентов с подобными проблемами. По мнению врача, прогноз на будущие скорее положительный.

Осложнения уже у многих проходят, больницы возвращаются в прежний режим работы и люди активно берутся за своё здоровье. Не думаю, что мы заметим какую-то резко негативную динамику в ближайшее время. Тем, у кого сердце здоровое, я советую заниматься профилактикой. Лучшее средство — это умеренные, интервальные, физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе. Также обязательно нужно следить за уровнем холестерина и при необходимости принимать препараты, стабилизирующие его. Юрий Кремнёв кардиолог, заслуженный врач России кардиолог, заслуженный врач России

Как писал NEWS.ru, ранее учёные озвучили опасную для здоровья привычку. Специалисты считают, что из-за диеты с высоким содержанием жиров, запускается механизм, вызывающий заболевания сердца. К такому выводу эксперты из Университета Рединга пришли после испытаний на мышах.