Пандемия обнажила уязвимость пожилых россиян перед опасностями соцсетей

За время пандемии в России резко выросло количество преступлений, совершённых с помощью компьютера и высоких технологий. Кроме того, увеличилось и количество фейков — в частности о самом COVID-19, которые подобно вирусу распространялись в социальных сетях под маской правдоподобной информации. Всё это показало уязвимость людей перед мошенниками и манипуляторами общественным мнением. Особенно пострадали пожилые люди, доверчивостью которых охотно пользуются злоумышленники. Какие опасности представляют соцсети и как себя от них защитить, выяснял NEWS.ru.

Пандемия обмана

Во время пандемии коронавируса пожилые люди оказались беззащитны перед опасностями, которые подстерегают в социальных сетях. Об этом NEWS.ru рассказал первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его словам, возрастные россияне охотно верят фейкам и попадаются в ловушки мошенников и киберпреступников. В частности, переходят по фишинговым ссылкам и вводят свои данные, которые в итоге оказываются в руках злоумышленников.

Пожилые люди постоянно становятся жертвами фишинга, кибермошенников на фоне коронавируса. Мошенническая реклама распространялась на платформах Instagram, Facebook и Google. Вот эти знаменитые объявления «правительство подписало указ о выплате компенсаций, срочно перейдите по ссылке, введите какие-то данные и получите прямо сейчас крупную сумму денег». Пожилые люди уязвимы — коронавирус вскрыл это — абсолютно не защищены, потому что их никто не учил этому. Они всему верят: как фейкам о коронавирусе, так и кибермошенникам. Александр Малькевич первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций

Вместе с тем, не защищены перед опасностями социальных сетей и дети: им грозит возможность стать жертвой педофилии или столкнуться с контентом сексуального характера. Вредные для детской психики материалы могут быть хорошо завуалированы. Например, встречаются русскоязычные ролики, где ребёнок берёт интервью у трансгендера или порнозвезды.

Люди среднего возраста, в свою очередь, подвержены влиянию сетевых слухов и слежке со стороны отдельных приложений.

При этом пребывание «под колпаком» сервисов касается в целом всех. Однако это не все опасности, с которыми могут столкнуться пользователи социальных сетей. Одна из главных угроз — отсутствие контроля за персональными данными — так называемые «цифровые следы», подчеркнул Малькевич.

Всё, что ты там пишешь, публикуешь, через мессенджеры пересылаешь — чувствительную информацию, личную, интимного характера — это всё становится достоянием той площадки, в которой ты работаешь. Поэтому мы последовательно выступаем за введение в школах уроков интернет-гигиены, информационной безопасности. Это должны дети знать, студенты и пожилые люди, — пояснил он.

Он отметил, что западные соцсети опаснее российских. С отечественными ресурсами при возникновении каких-либо незаконных действий можно разобраться в правовом поле — подать в суд, обратиться в Роскомнадзор. Тогда как с иностранными ситуация сложнее: они отказываются перенести базы данных в Россию и зарегистрировать на её территории юридическое лицо. Поэтому в случае проблем отстоять свои права будет трудно.

Как заявил в сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев, ежегодно регистрируется взрывной рост киберпреступности. Этому способствуют развивающиеся цифровые технологии, которые всё глубже проникают в повседневную жизнь людей.

По данным МВД, за январь-август в России было зарегистрировано более 318 тысяч IT-преступлений. Это на 76,7% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост таких деяний был в Санкт-Петербурге (547,4%), Ингушетии (173,5%) и Еврейской автономной области (156,3%).

Мир от гугла

Одна из главных опасностей западных социальных сетей — манипулирование сознанием пользователей, отметил Александр Малькевич. Так, иностранные сервисы могут навязывать как новости или рекламу те материалы, которые продвигают картину мира однобоко — без освещения альтернативной точки зрения. По словам общественника, ресурсы уже ввели стоп-листы отдельных СМИ или блогеров — на их страницы не получится опубликовать ссылку. В итоге модераторы сервисов определяют, какую информацию получают пользователи из России.

Политическая ангажированность порой доходит до абсурда. Например, в одной из соцсетей разошёлся фейк, касающийся выборов. Однако ресурс не позволил избирательным органам опубликовать опровержение этого слуха. Такие действия могут быть тренировкой перед выборами президента России в 2024 году — сервисы потенциально захотят повлиять на их результаты, полагает Малькевич.

Например, в 2024 году на выборах президента, если мы не предпримем никаких мер, вполне реальной будет картина, при которой победитель выборов Иван Иванович Иванов не сможет, если на то не будет воля Google и Facebook, объявить о том, что он победитель. А в это время Борис Борисович Борисов сообщает, что «я победил», и это везде публикуется. Ты думаешь «не может быть, дай-ка я в поисковике напишу «кто победил на выборах президента России», а тебе Google пишет — ясное дело, «Борис Борисович Борисов», — добавил он.

В результате западные социальные сети будут формировать определённую картину мира — не только у россиян, но и иностранной аудитории. Если внутри нашей страны ложной информации станут противодействовать отечественные сервисы, то за рубежом истинное положение вещей будет скрыто и выдаваться за «кремлёвскую пропаганду», считает эксперт.

Особенности национальной разводки

pixabay.com

Мошенники нередко находят индивидуальный подход к жертве в соцсетях. Например, они выманивают у ищущих спонсора девушек интимные фотографии, после чего — вымогают деньги угрозой публикации изображений, рассказал NEWS.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, в социальных медиа распространены предложения научить способам «быстрого заработка». Например, с помощью какого-либо бизнеса, ставок в букмекерских конторах или интернет-казино. В конечном счёте продаваемые алгоритмы оказываются информационной «пустышкой».

В то же время злоумышленники могут использовать и технические средства получения денег от жертв. На эту уловку попадаются, в частности, пожилые люди.

Допустим, человек заходит на сомнительный сайт и вводит там логин и пароль для регистрации. Чаще всего, все же, это не столько сомнительный сайт, сколько малоизвестный, у которого полно детских болячек в части защиты данных своих пользователей. Хакеры взламывают ресурс и получают информацию и посетителях. Логины и пароли. Логины и пароли «прогоняют» по всем популярным сайтам. Если они подошли для входа в соцсеть, от имени жертвы её друзьям рассылается сообщение о том, что человек якобы попал в какую-то беду и просит перевести деньги. Это оказывается критичным, если не включена двухфакторная идентификация — в том числе вход с помощью кода, который присылают на мобильный телефон. Владимир Зыков директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

От части опасностей соцсетей, включая фишинг, могут защитить антивирусы. Однако пользователям сервисов нужно критично относиться к сообщениям, которые они видят на таких сайтах. Это особенно важно делать пожилым людям, заключил Зыков.